Базирующаяся в Вильнюсе компания Northway Biotech заявила, что при сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство от коронавируса.

Об этом сообщили в новостях на литовском телеканале LNK, передает «Интерфакс-Украина».

— Мы передали швейцарцам клинические исследования. В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено (создание лекарства, — прим.) до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования, — отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис.

По его словам, степень эффективности препарата станет ясна уже в этом году.

Компания приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19, заявил Владас Бумялис.

— Также начнем с нуля делать это (производство лекарства, — прим.) с другой американской компанией, — сказал он.

По сообщению компании, созданное в литовских лабораториях лекарство от коронавируса может стать первым в мире.

— Пока нет этих лекарств от коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться, — сказал Владас Бумялис.

Напомним, Индия приостановила экспорт лекарства, применяемого при лечении коронавируса. Это произошло из-за роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличения на его спроса по всей стране.