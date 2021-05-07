В Дании ввели COVID-сертификат, который подтверждает, что владелец получил отрицательный тест на коронавирус в течение последних 72 часов, был привит или недавно выздоровел от COVID-19. С помощью этого документа люди смогут получить доступ к местам, которые были запрещены из-за пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Цифровой медицинский пропуск в настоящее время доступен через приложение для мобильных телефонов, которое получает доступ к личным данным о здоровье. Пропуск также имеет и бумажную версию.

В стране полностью вакцинировано лишь 12,7 процента датчан, поэтому документ в значительной степени полагается на тестирование.

В Дании, где проживает 5,8 миллиона жителей, ежедневно делается до 500 000 тестов. В своих рекомендациях независимый Совет по этике Дании призвал «постепенно уменьшать использование коронавирусного пропуска, чтобы он использовался лишь до тех пор, пока он будет иметь значительное влияние на борьбу с эпидемией».

Ранее сообщалось, что Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.