Депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» раскритиковала качество питания в школе №1.
На своей странице в Facebook Алена Карая показала несколько блюд, которыми кормят школьников в школе №1 в Корабельном районе.
На первой фотографии можно различить слипшийся комок каши, кусок обветренного мяса и горку капусты.
— Вот такое питания в школе. Коллеги депутаты, никто не хочешь поехать полакомиться, фотоссесию сделать? Кто там говорил, что плата за питание родителями повлияет на качество? Как вам такой обед?, — написала Алена Карая.
Под вторым снимком с похожей композицией депутат облсовета дала оценку небольшой порции.
— Порции как для котёнка, — резюмировала Алена Карая.
Отметим, что в январе этого же года качество питания в школе №1 инспектировала Татьяна Домбровская, которая осталась всем довольна, не высказав никаких нареканий на размеры порции.
При этом, порции, которые показали депутату, значительно отличались от тех, что опубликовала Алена Карая.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» раскритиковала качество питания в школе №1.
На своей странице в Facebook Алена Карая показала несколько блюд, которыми кормят школьников в школе №1 в Корабельном районе.
На первой фотографии можно различить слипшийся комок каши, кусок обветренного мяса и горку капусты.
— Вот такое питания в школе. Коллеги депутаты, никто не хочешь поехать полакомиться, фотоссесию сделать? Кто там говорил, что плата за питание родителями повлияет на качество? Как вам такой обед?, — написала Алена Карая.
Под вторым снимком с похожей композицией депутат облсовета дала оценку небольшой порции.
— Порции как для котёнка, — резюмировала Алена Карая.
Отметим, что в январе этого же года качество питания в школе №1 инспектировала Татьяна Домбровская, которая осталась всем довольна, не высказав никаких нареканий на размеры порции.
При этом, порции, которые показали депутату, значительно отличались от тех, что опубликовала Алена Карая.