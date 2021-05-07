Депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» раскритиковала качество питания в школе №1.

На своей странице в Facebook Алена Карая показала несколько блюд, которыми кормят школьников в школе №1 в Корабельном районе.

На первой фотографии можно различить слипшийся комок каши, кусок обветренного мяса и горку капусты.

— Вот такое питания в школе. Коллеги депутаты, никто не хочешь поехать полакомиться, фотоссесию сделать? Кто там говорил, что плата за питание родителями повлияет на качество? Как вам такой обед?, — написала Алена Карая.

Под вторым снимком с похожей композицией депутат облсовета дала оценку небольшой порции.

— Порции как для котёнка, — резюмировала Алена Карая.

Отметим, что в январе этого же года качество питания в школе №1 инспектировала Татьяна Домбровская, которая осталась всем довольна, не высказав никаких нареканий на размеры порции.

При этом, порции, которые показали депутату, значительно отличались от тех, что опубликовала Алена Карая.