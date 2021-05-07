По состоянию на утро 7 мая в Николаевской области зарегистрировано 257 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 64 336 (+257) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 40925 (+154);

Первомайск — 2789 (+23);

Южноукраинск — 1886 (7);

Вознесенск — 1728 (+2);

Очаков — 1257 (1).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 71 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2176 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 768, всего выздоровели — 59361. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1686, за сутки — 8.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 631 человека, методом ИФА — 233.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 6 мая, получили 1217 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 27 591 людям, вторую дозу получили 42 человека.