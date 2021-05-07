Традиционных дополнительных маршрутов в общественном транспорте для поездок к николаевским кладбищам 9 мая не будет.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

— Просим вас воздержаться от посещения кладбищ на поминальные дни. Обращаем внимание, что в воскресенье, 9 мая, специальных маршрутов общественного транспорта к кладбищам не будет, — написали в ведомстве.

В горсовете подчеркнули, что пренебрежение противоэпидемическими правилами может снова «закрыть» город на карантин, поэтому николаевцев просят с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, на рассмотрение исполкома выносят проекты решений о повышении стоимости проезда в автобусах и маршрутках, а также электротранспорте Николаева. Заседание исполкома, на котором рассмотрят данные проекты решений, состоится 26 мая. Если комитет их утвердит, цену на проезд повысят уже с 1 июня.