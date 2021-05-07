Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что система здравоохранения справилась с третьей волной коронавируса и ее можно считать завершенной.

Об этом министр здравоохранения написал на своей странице в Facebook.

Министр указал, что с завтрашнего дня в Украине не останется больше регионов, пребывающих в красной зоне.

— Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область, — рассказал Максим Степанов.

Он также отметил, что третья волна эпидемии оказалась смертельней первой и второй.

— Третья волна унесла больше жизней против первых двух. Ведь огромное количество больных спровоцировала большое количество смертей...Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом срезая целые города. Конец марта и начало апреля были адовыми...Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус, — резюмировал Максим Степанов.

Напомним, в Николаеве после праздничных выходных возможен рост заболевания COVID-19. В частности, может увеличиться количество госпитализаций больных коронавирусом.