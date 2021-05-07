Во время покоса травы на обочинах трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев» работникам Службы автомобильных дорог Николаевской области пришлось убрать огромное количество мусора, который выбрасывают водители и пассажиры авто, а также местные жители.

Об этом говорится в сообщении САД Николаевщины.

— Водители и жители придорожных сел иногда превращают обочину трасс в настоящие свалки, а дорожники после покоса травы еще долгое время собирают пластиковые отходы… Хорошо «подстриженные» обочины обильно покрыты всяким хламом, который выбрасывают из окон своих автомобилей недобросовестные пользователи дорог. Буйные травы хранили в себе горы пластиковых бутылок, стаканчиков, пакетиков, одноразовых контейнеров от еды и даже бытового мусора, — сказано в сообщении.

Дорожники призывают пользователей дорог не выбрасывать мусор на обочинах, убирать за собой и учить этому своих детей.

— Это не наш мусор, но это наша планета! Поэтому призываем всех неравнодушных и сознательных граждан к ответственному и бережному отношению к окружающей среде. Не засоряйте автодороги, не выбрасывайте бумажки, учите детей культуре поведения и опрятности и сами станьте примером для подражания! Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! — призвали в САД Николаевщины.

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