Свидетельства недавней вулканической активности на Марсе показывают, что извержения на планете могли произойти в течение последних 50 тысяч лет. Исследователи установили, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как считают исследователи, большая часть вулканизма на Красной планете произошла между 3 и 4 миллиардами лет назад, а небольшие извержения в изолированных местах продолжались, возможно, всего 3 миллионов лет назад. Но до сих пор не было доказательств того, что Марс все еще может быть вулканически активным.

Команда ученых нашла свидетельства извержений в регионе, который называется Равнина Элизий. И это свидетельства самой «молодой» вулканической активности на Марсе.

Большая часть вулканизма в регионе Элизиум Планиция и в других местах на Марсе состоит из лавы, текущей по поверхности, хотя есть многочисленные примеры взрывного вулканизма на Марсе. Однако это место выглядит иначе.

Регион с отложениями находится всего в 1800 километрах от станции InSight, которой удалось зарегистрировать несколько марсотрясений в этом регионе. Ученые считают, что вполне вероятно, что вулканическая активность на Марсе все еще сохранилась. По их мнению, на планете могут существовать глубокие резервуары магмы.

Напомним, прототип Starship для полетов на Марс впервые успешно приземлился.