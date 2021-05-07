В Баштанке местные жители пожаловалась в полицию на работу игорного заведения. При обыске оперативники обнаружили игральные автоматы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Николаевской области.

Заведение работало скрытно. В него ходили доверенные посетители и только по предварительной договоренности с администратором.

Правоохранители пресекли работу игрового «клуба» и конфисковали все найденные автоматы и компьютеры, оперативники ищут всех причастных к организации запрещенного бизнеса.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 203-3 Уголовного кодекса Украины «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей»‎, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Ранее НикВести сообщали, что комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО «Спейсикс» разрешение на осуществление деятельности по организации казино онлайн. Эта компания стала первой, получившей такое разрешение после легализации игорного бизнеса в Украине.