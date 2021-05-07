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Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
— Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине — как это было с британским штаммом или с южноафриканским, — сказал Максим Степанов.
По словам Максима Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек.
— Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно, — отметил Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что в Одесской области обнаружили неизвестный до сих пор штамм коронавируса. Главный санитарный врач области Виталий Гончаров предположил, что выявленная мутация COVID-19 может быть новым индийским штаммом.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
— Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине — как это было с британским штаммом или с южноафриканским, — сказал Максим Степанов.
По словам Максима Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек.
— Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно, — отметил Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что в Одесской области обнаружили неизвестный до сих пор штамм коронавируса. Главный санитарный врач области Виталий Гончаров предположил, что выявленная мутация COVID-19 может быть новым индийским штаммом.