Марсоход Perseverance запечатлел жужжание быстро вращающихся роторов Ingenuity во время четвертого полета маленького вертолета на Красную планету.

Запись была сделана с помощью микрофона на инструменте Perseverance SuperCam. Это собой первый раз, когда один космический корабль записал звук другого зонда в мире за пределами Земли, пишет Новое время.

— Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы, — говорит научный руководитель микрофона SuperCam Дэвид Мимун, профессор планетологии в Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) в Тулузе, Франция.

Perseverance имеет два микрофона — инструментальный микрофон SuperCam и один, который является частью системы камеры входа, спуска и посадки марсохода. Оба микрофона уже записывали звук до 30 апреля — это была первая запись звука, сделанная на поверхности Марса.

Perseverance записал на видео все полеты Ingenuity на сегодня с точки наблюдения в 80 м от места взлета и посадки вертолета. Но члены команды марсохода не пытались записывать звук до вылета номер четыре, объясняя это тем, что они хотели убедиться, что такие усилия никоим образом не повлияют на различные системы Perseverance.

И, конечно же, не было никакой гарантии, что микрофон SuperCam уловит звук ротора 30 апреля.

— Это хороший сюрпризю Мы провели тесты и моделирование, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Нам посчастливилось зарегистрировать вертолет на таком расстоянии, — сказал Дэвид Мимун.

И Ingenuity не был таким шумным, как кажется на записи; Члены команды изолировали звук аппарата и вырезали некоторые другие частоты, чтобы вертолет было легче слышать.

Напомним, вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.