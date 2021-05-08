Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что стране удалось остановить третью волну коронавируса.

Об этом сообщает DW.

— Третья волна, похоже, остановлена, — сказал Йенс Шпан.

По его словам, сейчас наблюдается снижение количества случаев коронавируса.

— Показатели заражения снова снижаются, но мы по-прежнему на высоком уровне. Они пока не везде падают такими же темпами, но они падают, — сказал Йенс Шпан.

В Германии всего подтвердили более 3 миллионов случаев коронавируса, более 80 тысяч — летальные.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что система здравоохранения справилась с третьей волной коронавируса и ее можно считать завершенной.