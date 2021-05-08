За сутки в Украине подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.

В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели — 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР — 39 126, методом ИФА — 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 724).

Напомним, по состоянию на утро 7 мая в Николаевской области было зарегистрировано 257 новых случаев COVID-19.