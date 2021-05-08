В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 7 мая, получили 857 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 28 448 людям, вторую дозу получили 42 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 36 046 человека.

Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 5 032, а за весь период кампании жителей столицы вакцинировали 92 736 раз.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 858 242 прививки. Вакцинировано — 857 798 человек, из них получили первую дозу — 857 796 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 446 человек (из них 2 получили первую дозу за границей).

Последние сутки вакцинацию проводили силами 241 мобильных бригад по иммунизации, работало 1608 пунктов прививок.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса.