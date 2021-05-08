По состоянию на утро 8 мая в Николаевской области зарегистрировано 286 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 64662 (+286) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 41066 (+142);

Первомайск — 2813 (+24);

Южноукраинск — 1886;

Вознесенск — 1757 (+29);

Очаков — 1258 (1).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 90 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2181 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 293, всего выздоровели — 59654. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1696, за сутки — 10.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 670 человек, методом ИФА — 415.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 7 мая, получили 857 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 28 448 людям, вторую дозу получили 42 человека.