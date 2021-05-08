Выбросы парниковых газов в Китае, в настоящее время, превышают выбросы всех развитых стран мира вместе взятых.
Об этом сообщает «Экономичсекая правда» со ссылкой на Bloomberg.
В сообщении указывается, что выбросы Китая шести улавливающих тепло газов, включая углекислый газ, метан и закись азота, выросли до 14,09 миллиарда тонн эквивалента CO2 в 2019 году, это на 30 миллионов тонн больше, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития.
На исторической основе страны-члены ОЭСР по-прежнему являются крупнейшими виновниками потепления в мире, выбросив в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай с 1750 года.
«История Китая как основного источника выбросов относительно коротка по сравнению с развитыми странами, многие из которых имели фору более чем столетие», — заявили исследователи.
Также заявляется, что текущее глобальное потепление является результатом выбросов как недавнего, так и более далекого прошлого.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны к большей солидарности в борьбе с всемирным потеплением.
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Выбросы парниковых газов в Китае, в настоящее время, превышают выбросы всех развитых стран мира вместе взятых.
Об этом сообщает «Экономичсекая правда» со ссылкой на Bloomberg.
В сообщении указывается, что выбросы Китая шести улавливающих тепло газов, включая углекислый газ, метан и закись азота, выросли до 14,09 миллиарда тонн эквивалента CO2 в 2019 году, это на 30 миллионов тонн больше, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития.
На исторической основе страны-члены ОЭСР по-прежнему являются крупнейшими виновниками потепления в мире, выбросив в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай с 1750 года.
«История Китая как основного источника выбросов относительно коротка по сравнению с развитыми странами, многие из которых имели фору более чем столетие», — заявили исследователи.
Также заявляется, что текущее глобальное потепление является результатом выбросов как недавнего, так и более далекого прошлого.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны к большей солидарности в борьбе с всемирным потеплением.