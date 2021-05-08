В Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных исходов вследствие коронавируса — 4 187 смертей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

По официальным данным, в течение суток в Индии зафиксировали 4 187 летальных исходов и 401 078 новых подтвержденных случаев болезни.

Всего в Индии уже зарегистрировано более 21,8 миллиона подтвержденных случаев болезни и почти 240 тысяч смертей вследствие COVID-19.

В то же время эксперты считают, что даже эти цифры значительно ниже реальных.

Как сообщалось, в течение последней недели количество новых заражений COVID-19 в Индии составило 1,57 миллиона. Страна оказалась на второй после США строчке в мировой статистике по распространению COVID-19.

Самой большой проблемой в стране является отсутствие кислорода для больных, а также недостаточное количество мест в больницах.

Напомним, в Непале из-за вспышки коронавируса в Индии число COVID-больных выросло более чем в 30 раз. В больницах страны не хватает коек и кислорода, люди могут умирать прямо на улицах.