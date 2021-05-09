Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Axiom Space на отправку туриста на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2022 года.

Об этом сообщает NASA, передает «Униан».

При этом стоимость контракта не раскрывается. Миссия на МКС получит название Axiom Mission 1 (Ax-1), она рассчитана на восемь дней. Запуск запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не раньше января 2022 года,

Состав экипажа и название корабля не уточняются. По данным Axiom Space, на МКС полетит корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

В январе Axiom Space назвала имена туристов, которые полетят на МКС в 2022 году. Командиром экипажа станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, вместе с ним отправятся американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Ранее сообщалось, что NASA планирует в 2024 году отправить первую женщину в истории на Луну.