Европейская комиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время, ожидаются и другие контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.

«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года», — написала глава Еврокомиссии.

Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.