Исследователи по информатике Университета центральной Флориды в США разработали систему искусственного интеллекта, которая определяет сарказм в текстах из соцсетей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Neuroscience News.

Соцсети стали основной формой общения как для частных лиц, так и для компаний, стремящихся продавать свои товары и услуги. Понимание и реагирование на отзывы клиентов в Twitter, Facebook и других платформах критически важно для успеха бизнеса, но этот процесс трудоемкий.

— Во время живого разговора сарказм можно легко определить с помощью мимики, жестов и тона оратора. Выявление сарказма в текстовом общении - необычная задача, поскольку ни один из этих сигналов недоступен, - цитирует издание Рамья Акулу, докторанта по информатике, которая занималась разработкой системы.

Команда научила компьютерную модель находить закономерности, которые часто указывают на сарказм, и соединила это с обучением правильному выделению конкретных слов и реплик.

Они «скармливали» модели большие массивы данных, а затем проверяли точность определения сарказма.

Ученые применили технику анализа настроений - автоматизированный процесс определения эмоций пользователя, написавшего текст. Хотя искусственный интеллект используется для логического анализа данных, этот метод похож на правильное определения эмоций во время коммуникации.

Ранее директор соцсети Parler, популярной среди сторонников Трампа, убежал из дома после угроз об убийстве.