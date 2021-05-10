В мае приложение «Дія» получит новую функцию – возможность создания статического QR-кода, по которому можно передать копию документа.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире программы «Обратная связь» на канале «Украина 24»

Он рассказал, что эта технология будет доступна для всех тех учреждений и мест, в которых нет возможности наладить техническую интеграцию.

— Например, работает в банках – считывать QR-код или штрих-код для проверки документов. То есть любой мелкий бизнес, небольшой магазин или служба, кто имеет право взять копию документа, - он печатает у себя единственный QR-код, и этот код является запросом. То есть люди открывают «Дію», там сверху есть сканер, наводят и получают сразу оповещение, что, например, эта гостиница или учреждение запрашивает копию документов, и можно отправить сразу на е-мейл, - рассказал Мстислав Баник.

Ранее НикВести сообщали, что в общественном транспорте Николаева действуют электронные паспорта «Дія», но пропуск с QR-код нужно только в бумажном виде.