В общественном транспорте Николаева можно предоставлять паспорта в электронном варианте - приложении «Дія», а пропуск с QR-кодом лишь в распечатанном виде.

Об этом НикВести рассказали в управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета, реагируя на ситуацию с женщиной.

Одна из жительниц Николаева Юзифь Усман-Торпедова пожаловалась в соцсетях, что ее водитель троллейбуса в грубой форме потребовала от нее показать пропуск для проезда в транспорте. После чего, отказалась смотреть паспорт в приложении и пыталась выгнать пассажирку из салона. Женщина рассказала, что троллейбус №3028 следовал по проспекту Центральная на остановке Малая Морская, в направлении улицы Садовой.

— Водитель в грубой форме и на высоких тонах требовал пропуска на проезд в городском транспорте. Посмотрев, она требовала удостоверение личности - паспорт. Я показала в смартфоне, имею электронный документооборот. В телефоне приложение «Дія», в котором есть фото и документы. Водитель отказалась смотреть, считая, что это не документ и пыталась меня сбросить в очень грубой форме. Хотелось бы, чтобы руководство «Николаевкоммунтранс» объяснил своим работникам о правомерности и существование документов в электронной форме. Незнание о существовании этих документов, не дает права грубого поведения со стороны водителя, - написала Юзифь Усман-Торпедова.

Напомним, с 3 апреля общественный транспорт в Николаеве ходит по определенному времени, в связи с введением жестких карантинных ограничений. Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечал, что все, кто перемещаются транспортом, должны иметь при себе удостоверение личности и что пропуска действуют исключительно с документами.

В пятницу, 23 апреля, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС немного ослабила карантинные ограничения в Николаеве, связанные с эпидемией COVID-19. В частности, с понедельника, 26 апреля, немного расширили время пассажирских перевозок. Теперь общественный транспорт будет ходить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. При этом, спецпропуска пока еще остаются.

В понедельник, 26 апреля, в Николаеве водители маршруток, активисты и предприниматели вышли на акцию протеста против карантинных ограничений. Основным их требованием было чтобы исполнительный комитет Николаевского горсовета собрался в срочном порядке и снял ограничения на работу транспорта и отменил спецпропуска.

Позже стало известно, что исполком Николаевского городского совета таки обратился к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации с просьбой пересмотреть ограничения в регулярных и нерегулярных перевозках пассажирским транспортом.