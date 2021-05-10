Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера.

Об этом он рассказал в юмористической программе Saturday Night Live (SNL) на телеканале NBC, пишет Бабель.

Илон Маск стал приглашенным ведущим шоу.

— Мое выступление сегодня - исторический, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался, - сказал Илон Маск.

Также во вступительном слове миллиардер пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные посты.

— Я открыл заново электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы действительно думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?, - резюмировал Илон Маск.

Синдром Аспергера - расстройство психологического развития, характеризующийся выраженными трудностями в социальном общении и восприятии окружающего мира. Но это не влияет на интеллект. Синдром иногда называют формой высокофункционального аутизма. То есть аутизма, при котором способность функционировать сравнительно сохранена.

Напомним, космический корабль Starship SN15, изготовленный SpaceX, произвел успешную посадку в штате Техас в ночь на 6 мая. Все прошлые тесты корабля оканчивались провалом.