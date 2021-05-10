По предварительной информации, его задача была - получить информацию о расположении, а также силы и средства украинских военных.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. В 2016 году он проходил службу в одном из военных формирований террористической «ДНР». На должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика» оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет «ДНР» и удостоверение «Общественной организации ветеранов Новороссия». В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам, - отметили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 мая, противник один раз нарушил режим прекращения огня в зоне ООС.