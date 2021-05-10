В понедельник, 10 мая, участники общественных организаций «Ассоциация участников и инвалидов АТО» и «Николаевская организация инвалидов войны, ВС И УБД» поздравили матерей погибших Героев АТО, которые приехали со всей Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ветеранского сообщества.

Сначала, семьи погибших воинов, участники российско-украинской войны, военнослужащие, волонтеры, почтили память Героев на мемориале «Струны памяти».

Также в Николаевском художественном академическом русском театре для матерей сыграл концерт ансамбль ГУ Национальной полиции «Южный патруль».

— Цветы, подарки каждой матери, праздничный фуршет. И особый сюрприз - каждая мама получила письмо собственноручно написанного участниками войны с самим искренними словами поддержки и глубокой любовью. Сегодня невозможно перечислить количество радостных объятий, слез, улыбок и радостных слов, - отметили организаторы.

Председатель организации матерей погибших участников АТО/ООС «Единая семья Николаевщины» Руслана Миронюк, сын которой служил в 79 ОДШБр, выразила благодарность ветеранам за искренние поздравления.

— Для нас это очень важно, потому что родной сын уже никогда не обнимет, никогда. Все это - проклятая война, этот мерзкий агрессор. Верю, вместе мы непременно победим, - отметила Руслана Миронюк.

Напомним, команда кооператива участников боевых действий «Оберег-Агро» из Доманевки Николаевской области получила первый урожай из теплиц, которые установили в прошлом году за канадские гранты.