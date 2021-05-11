Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда обсуждали с юристами своем разводе еще с 2019 года. Одной из причин такого решения могли стать его связи с обвиняемым в секс-торговли миллиардером Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники и документы, сообщает hromadske.ua.

Билл и Мелинда до сих пор не сказали, почему решили расстаться. Однако бывший спивробиник благотворительной организации пары сообщил WSJ, что через связи Гейтса с Эпштейном опасения в Мелинды возникли еще в 2013 году.

Документы свидетельствуют, что Мелинда была обеспокоена их встречами. Издание New York Times тогда сообщил, что однажды Гейтс задержался в особняке Эпштейна на Манхэттене до поздней ночи.

Тогда пресс-секретарь основателя Microsoft Бриджит Арнольд признала, что он встречался с Эпштейном несколько раз, чтобы обсудить благотворительность. «Билл Гейтс жалеет о встрече с Эпштейном и признает, что это было ошибкой», - сказала Арнольд.

Напомним, супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе.



