В Украине за минувшие сутки, 10 мая, выявили 2208 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.

За сутки госпитализировали 1084 человека, умерли 119 человек, выздоровели - 8617.

За вчера сделали 21 974 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР — 13 349, методом ИФА — 3467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5158).

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 124 535 COVID-случаев, выздоровели 1 377 370 пациентов, умерли от последствий коронавируса 46 631 человек.

Напомним, ВОЗ назвала количество стран, которые до сих пор не получили вакцины от коронавируса.