В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 10 мая, получили 107 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 28 937 людям, вторую дозу получили 42 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки в стране вакцинировали 2194 людей. Вакцинацию осуществляли 25 мобильных бригад по иммунизации и 55 пунктов вакцинации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Львовской области - 592 прививок, меньше на Донетчине - 10. Ни одной прививки не сделали в Винницкой, Луганской, Херсонской областях и в Киеве.

Всего в Украине с начала кампании первую дозу вакцины получили 865 588 человек, вторую - 695

Напомним, в Украине за последние сутки выявлено 2208 новых случаев коронавируса. В антилидеры вошла и Николаевская область.