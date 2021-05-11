В этом месяце в Литве проведут вакцинацию первой дозой всех военнослужащих .

Об этом написал Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Ранее власти намеривались привить весь личный состав в течение трех месяцев, однако получение новых партий вакцин значительно продвинуло процесс.

— Месяц назад я выразил надежду, что солдаты и военный персонал страны будут вакцинированы от COVID-19 в течение трех месяцев. (...) Теперь я могу подтвердить, что это произойдет раньше — после получения достаточного количества вакцины, процесс иммунизации армии первой дозой вакцины завершится в этом месяце, — отметил министр обороны Литвы.

Он ожидает, что вакцинации военных второй дозой и завершения их иммунизации состоятся до августа этого года.

Напомним, 29 марта, в Николаевской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19 среди сотрудников военных комиссариатов.