Сегодня, 29 марта, в Николаевской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19 среди сотрудников военных комиссариатов.

Об этом сообщает корреспондент НИС-ТВ.

Свои дозы вакцины получили 9 офицеров областного военкомата. Среди первых — военный комиссар Николаевщины Сергей Иванов. Инъекции сделали в пункте прививки ЦПДМС № 4.

Накануне были составлены списки желающих вакцинироваться от коронавируса. Первоочередно вакцинировали тех военнослужащих, которые вскоре должны отправиться в зону ООС.

Напомним, в воскресенье, 28 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 30 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививку получили 6559 человек.