Реставраторы Николаевского областного краеведческого музея восстановили керамический фонарь, которому 2600 лет.

Об этом научный сотрудник Института археологии НАН Украины Александр Смирнов рассказал «Суспільному».

Находку обнаружили во время археологической экспедиции на остров Березань в 2013 году. Николаевские археологи нашли гончарные печи для производства керамики, датируемые VI веком до н. э. Впервые в истории исследования острова ученые обнаружили квартал, где работали гончары.

— Этот комплекс уникальный и достаточно большой. Здесь производили керамику с помощью гончарного круга и затем обжигали изделия в печах. Мы обнаружили пять печей, - сказал Александр Смирнов.

В одной из печей нашли 11 серо-глиняных изделий, которые были здесь в тот момент, когда по неизвестной причине печь вышла из строя 2600 назад.

— Это большое археологическое везение, что изделия остались в сломанной печи и не подверглись разграблению. На этом участке мы находили подобные интересные керамические вещи не греческого, а собственного производства, с 2006 года. Но мы не могли понять, что это за предметы. Потому что это были лишь мелкие фрагменты, – рассказал Александр Смирнов.

У исследователей Валерия Крутилова, Дениса Бондаренко, Александра Васильчука и Александра Смирнова было несколько предположений. Это могла быть модель культового сооружения или ритуальный предмет из Храма Афродиты.

Позже археологи установили, что это Латерна, то есть фонарь. В его внутреннюю часть на керамическую подставку через дверцу ставили серо-глиняную лампаду, в которую наливали масло.

Также фонарь имел отверстия сверху. Возможно, для того, чтобы получался горячий воздух, когда внутри горит огонь. Или чтобы его можно было повесить в здании и иметь больше света.

— Такие фонари известны в античной археологии, но датируются римским периодом, то есть I веком н. э. А фонарь с острова Березань на 500 лет старше, чем те, которые раньше находили в Северном Причерноморье. Кроме того, это первый найденный фонарь круглой формы, - рассказал Александр Смирнов.

У николаевских археологов нет реставрационной лаборатории, поэтому находку передали в областной краеведческий музей. По словам Александра Смирнова, археологи пока не нашли аналогов в мире.

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