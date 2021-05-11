Таким образом китайские власти хотят отделить своих туристов от непальских. Это решение было принято после того, как в базовом лагере Непала зафиксировали резкий рост случаев инфицирования COVID-19 среди альпинистов.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Эверест возвышается на границе между Китаем и Непалом. И альпинисты поднимаются на него с обеих сторон.

Пока не ясно, как Китай будет обеспечивать соблюдение правил на горе.

Вершина Эвереста, или Джомолунгмы, представляет собой снежный купол, на котором одновременно могут находиться не более 6 человек. В дни особой загруженности покорителям горы высотой 8848,86 м приходится стоять в очереди, чтобы получить к ней доступ.

И вот теперь на вершину Эвереста отправится команда гидов-шерпов, чтобы установить разграничительную линию. Проводники должны успеть к прибытию группы китайских альпинистов, которые сейчас находятся на пути к вершине.

Покорителям Эвереста, которые придут с китайской стороны, будет запрещено вступать в контакт с кем-либо с непальской стороны. Также им не разрешается прикасаться к объектам, размещенным на вершине.

В настоящее время туристам, у которых нет специального разрешения, не позволено входить в китайский базовый лагерь. А на подъем иностранных граждан на гору со стороны Китая действует запрет.

Однако Непал, который в значительной степени зависит от доходов от экспедиций на Эверест, разрешил иностранцам в этом сезоне получить более 400 разрешений.

За две последние недели с непальской стороны эвакуировали более 30 инфицированных коронавирусом альпинистов.

Сегодня Непал столкнулся со второй волной пандемии. С последней декады апреля ежедневное количество случаев заболевания в стране ощутимо возросло. Тестирование двух из пяти человек показало положительный результат.

С начала пандемии в Непале зарегистрировали более 394 667 заболевших граждан и 3720 смертельных случаев.

Ранее сообщалось, что в Непале из-за вспышки коронавируса в Индии число COVID-больных выросло более чем в 30 раз. В больницах страны не хватает коек и кислорода, люди могут умирать прямо на улицах.