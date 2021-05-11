В акватории Черного моря прошли учения корабельно-катерного состава национальных ВМС и будущих офицеров морской пехоты — курсантов Военной академии города Одесса.
Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
— Военные моряки совершенствовали уровень собственной подготовки при ведении боевых действий с кораблем условного противника, отработали все виды корабельной обороны и выполнили мероприятия морской десантной подготовки с высадкой десанта на необорудованное побережье, — сказано в сообщении.
Во время выхода в море, корабельно-катерная группа отработала учебные упражнения с боевыми стрельбами, а также отработала курсовые задачи и ряд зачетных упражнений.
В частности, ведение морского боя, управление кораблем в сложных метеорологических условиях, борьба за живучесть корабля и тому подобное.
Курсанты факультета морской пехоты десантировались из среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» и десантного катера «Сватово» ВМС ВС Украины на необорудованное побережье, после чего взяли под контроль определенный участок.
Напомним, ранее украинские корабли Военно-морских сил, среди которых были артиллерийские катера, провели учения в Черном море с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).
В акватории Черного моря прошли учения корабельно-катерного состава национальных ВМС и будущих офицеров морской пехоты — курсантов Военной академии города Одесса.
Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
— Военные моряки совершенствовали уровень собственной подготовки при ведении боевых действий с кораблем условного противника, отработали все виды корабельной обороны и выполнили мероприятия морской десантной подготовки с высадкой десанта на необорудованное побережье, — сказано в сообщении.
Во время выхода в море, корабельно-катерная группа отработала учебные упражнения с боевыми стрельбами, а также отработала курсовые задачи и ряд зачетных упражнений.
В частности, ведение морского боя, управление кораблем в сложных метеорологических условиях, борьба за живучесть корабля и тому подобное.
Курсанты факультета морской пехоты десантировались из среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» и десантного катера «Сватово» ВМС ВС Украины на необорудованное побережье, после чего взяли под контроль определенный участок.
Напомним, ранее украинские корабли Военно-морских сил, среди которых были артиллерийские катера, провели учения в Черном море с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).