Европейская комиссия заявила, что AstraZeneca обязана доставить к концу июня 90 миллионов своей вакцины, что было оговорено контрактом. В противном случае к компании применят финансовые штрафы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Европейская комиссия разъяснила свои требования в ходе разбирательства с британско-шведским фармпроизводителем, которого обвиняют в невыполнении обязательств.

Компания доставила в первом квартале только 30 миллион доз из 120 миллионов, обещанных по контракту. Во втором квартале 2021 года компания планирует доставить только 70 миллионов из 180 оговоренных.

Представитель Комиссии, близкий к этому вопросу, сообщил AFP, что в настоящее время AstraZeneca доставляет только 10 миллионов доз в месяц, что значительно ниже запланированного графика.

— В итоговом протоколе мы просим доставить эти 90 миллионов доз, которые должны были быть доставлены в первом квартале. Мы просим суд попросить компанию осуществить поставки, и что в случае несоблюдения ею этого обязательства мы можем потребовать уплаты периодических штрафов, — сказал представитель европейского исполнительного органа, уточнив, что крайний срок был установлен в конце июня.

Напомним, Еврокомиссия объявила в понедельник, 26 апреля, что cуд дал ход иску против шведско-британской компании, производящей AstraZeneca. Производителя медпрепаратов обвиняют в невыполнении взятых на себя обязательств по своевременным поставкам вакцины в Европейский союз.