Евгений Горенко, врач-реаниматолог из Черкасс, который 24 февраля первым в Украине вакцинировался от Сovid-19, спустя три месяца все еще не получил вторую дозу.

Об этом пишет «Страна».

— Вторую дозу вакцины я не получил. Её нет вообще, — сказал Евгений Горенко корреспонденту «Страны» и бросил трубку.

Напомним, Евгений Горенко вакцинировался индийской вакциной от коронавируса CoviShield.

Ранее Минздрав установил в Украине 12-недельный интервал между первой и второй прививкой вакцины Covishield. Таким образом сейчас наступил период для второй дозы вакцины у Евгения Горенко. В МОЗ заявили, что привившимся Covishield украинцам вторую дозу можно делать любым аналогом AstraZeneca, поскольку они все взаимозаменяемы.