Шестой апелляционный админсуд удовлетворил жалобу правительства относительно решения Окружного админсуда Киева о противоправности новой редакции нового правописания.

Об этом передает hromadske со ссылкой на представителя истца по делу адвоката Дмитрия Ильченко. Указано, что такое решение суд принял 11 мая.

Указано, что пока мотивировочной части решения нет. Во время заседания представители правительства настаивали на том, что решение Кабинета министров относительно нового украинского правописания не нарушает право истца.

Отметим, что иск против Кабмина в ОАСК подали общественная организация «Правовое государство» и школьница из Херсона.

Напомним, в январе этого года Окружной административный суд города Киева отменил последнюю редакцию украинского правописания, имплементированную в 2019 году.

Как известно, 3 июля 2019 года вступил в силу финальный текст новой редакции украинского правописания.