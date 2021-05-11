Правительство Эстонии обнародовало план постепенной отмены коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на эстонские СМИ.

Согласно согласованным правительством решениям, все дети смогут вернуться в школы с 17 мая, через неделю после этого откроются театры, кинозалы и рестораны, а с 31 мая будут разрешены групповые тренировки.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что при принятии решений учитывались степени риска, связанные с различными видами деятельности.

По ее словам, в первую очередь было решено открыть школы, затем виды деятельности со средним уровнем риска, такие как концерты, кинотеатры и рестораны. В последних после открытия будет действовать требование половинной заполняемости.

— Меры на свежем воздухе уже сейчас разрешены, но мы увеличили предельное количество участников. Если пока разрешено участие до 150 человек, то со следующей недели до 250, — сказала она.

Виды деятельности с высоким риском заражения, такие как групповые тренировки, останутся запрещены до конца мая.

— Мы в этом отношении ходим по тонкому льду. Мы хотим держать распространения инфекции под контролем и сейчас продолжили эти ограничения до 31 мая, — уточнила премьер.

Она добавила, что эпидемиологическая ситуация будет пересматриваться еженедельно, и ограничения могут изменяться в зависимости от динамики распространения инфекции.

Во внутренних помещениях сохраняется требование носить защитные маски и поддерживать дистанцию между людьми.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.