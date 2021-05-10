Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.

Об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, адаптивная модель карантина позволяет: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в зеленой зоне. Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменено.

— Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения, - заявил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что появление локдаунов зависит от темпов развития пандемии.

— Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут либо не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет, - уточнил премьер Денис Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в минувшую волну заболеваемости.

Напомним, Николаевскую область перевели в оранжевую зону в понедельник, 10 мая.