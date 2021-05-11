Бесплатные путевки в детские лагеря и санатории смогут получить жители Николаева в возрасте от 7 до 18 лет, нуждающиеся в особой социальной поддержке.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
Согласно решению ведомства от 24.12.2020 № 2/32 «О бюджете Николаевской городской территориальной общины на 2021», из местного бюджета предоставлено финансирование в сумме 13 511 980 гривен на организацию отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, для приобретения 1592 услуг.
Работа по направлению детей в детские заведения оздоровления и отдыха будет осуществляться непосредственно службой по делам детей Николаевского городского совета, ответственными подразделениями администрации Ингульского, Заводского, Корабельного, Центрального района Николаевского городского совета и управлением по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.
Бесплатные путевки могут получить следующие категории:
Путем проведения открытых электронных торгов через систему ProZorro определили детские учреждения оздоровления, где в летний период будут отдыхать дети.
Среди них Николаевская областная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в Очакове и частное предприятие «Николаев - контраст» в селе Рыбаковка. Смена отдыха составит 14 дней.
Напомним, в День матери в Николаеве открылась выставка фотографий с мамами, которые воспитывают детей с инвалидностью.
Бесплатные путевки в детские лагеря и санатории смогут получить жители Николаева в возрасте от 7 до 18 лет, нуждающиеся в особой социальной поддержке.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
Согласно решению ведомства от 24.12.2020 № 2/32 «О бюджете Николаевской городской территориальной общины на 2021», из местного бюджета предоставлено финансирование в сумме 13 511 980 гривен на организацию отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, для приобретения 1592 услуг.
Работа по направлению детей в детские заведения оздоровления и отдыха будет осуществляться непосредственно службой по делам детей Николаевского городского совета, ответственными подразделениями администрации Ингульского, Заводского, Корабельного, Центрального района Николаевского городского совета и управлением по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.
Бесплатные путевки могут получить следующие категории:
Путем проведения открытых электронных торгов через систему ProZorro определили детские учреждения оздоровления, где в летний период будут отдыхать дети.
Среди них Николаевская областная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в Очакове и частное предприятие «Николаев - контраст» в селе Рыбаковка. Смена отдыха составит 14 дней.
Напомним, в День матери в Николаеве открылась выставка фотографий с мамами, которые воспитывают детей с инвалидностью.