Бесплатные путевки в детские лагеря и санатории смогут получить жители Николаева в возрасте от 7 до 18 лет, нуждающиеся в особой социальной поддержке.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Согласно решению ведомства от 24.12.2020 № 2/32 «О бюджете Николаевской городской территориальной общины на 2021», из местного бюджета предоставлено финансирование в сумме 13 511 980 гривен на организацию отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, для приобретения 1592 услуг.

Работа по направлению детей в детские заведения оздоровления и отдыха будет осуществляться непосредственно службой по делам детей Николаевского городского совета, ответственными подразделениями администрации Ингульского, Заводского, Корабельного, Центрального района Николаевского городского совета и управлением по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Бесплатные путевки могут получить следующие категории:

дети участников боевых действий; дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО / ООС, или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО / ООС, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО / ООС;

дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста;

дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии фронта;

родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;

дети, взятые на учет службами по делам детей, как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;

дети с инвалидностью;

дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы или вследствие стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф;

дети из многодетных семей;

дети из малообеспеченных семей;

дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при исполнении служебных обязанностей;

дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;

дети, находящиеся на диспансерном учете;

одаренные дети - победители международных, всеукраинских, областных, городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;

дети - участники творческих коллективов и спортивных команд.

Путем проведения открытых электронных торгов через систему ProZorro определили детские учреждения оздоровления, где в летний период будут отдыхать дети.

Среди них Николаевская областная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в Очакове и частное предприятие «Николаев - контраст» в селе Рыбаковка. Смена отдыха составит 14 дней.

Напомним, в День матери в Николаеве открылась выставка фотографий с мамами, которые воспитывают детей с инвалидностью.