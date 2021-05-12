Семья Бураковых из Первомайска за 6 лет превратила мусорную свалку в мини парк. Облагораживал территорию сын, который с детства имеет инвалидность.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Мини парк создавался практически силами одного человека - Михаила Буракова, который с детства имеет инвалидность. Семья самостоятельно собирала мусор и оплачивала его вывоз, чистила берега и посадила растения, адаптированные по наш климат. Сын Михаил также сам выкладывал дорожки.

Мама Аля Буракова рассказала, что много лет на территории находилась мусорная свалка. Она бывший медработник, теперь занимается выращиванием растений и даже продает их.

— Я стала интересоваться, спрашивать. Конечно, в первые годы допускала ошибки, но училась дальше. Начала заниматься выращиванием хвойных растений, - отметила Аля Буракова.

Уже 25 лет женщина занимается флористикой. Особенная гордость сада семьи – магнолия.

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