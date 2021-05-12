В «оранжевой» зоне карантина по состоянию на среду, 12 мая, по показателям остаются всего две области — Николаевская и Черкасская. Остальные регионы — в «желтой».

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В «желтую» перевели сразу шесть областей — Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

В Украине только в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. На Николаевщине он составляет 20,5%, 21,4%, 20% за последние три дня (допустимо до 20%).

Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID. При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности.

Напомним, по состоянию на среду, 12 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 132 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезни, 11 человек умерло от последствий COVID-19.