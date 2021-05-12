Пограничники задержали в Чернобыльской зоне семеро правонарушителей, среди них двое приезжих из Франции. За нелегальное попадание на запретную территорию их могут вернуть обратным рейсом домой.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужба.

Трех правонарушителей — граждан Украины, задержали на направлении поселок Дитятки — Чернобыль. Еще четырех — двух французов и двух украинцев — остановили на направлении населенный пункт Старые Соколы — Чернобыль.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности пза нарушение требований режима радиационной безопасности.

Напомним, 25-летний гражданин РФ захотел заняться рискованным туризмом и пешком пошел в зону ЧАЭС. Украинские правоохранители задержали его в Житомирской области, когда он почти добрался до места.