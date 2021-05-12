В Одессе на корабле береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753) прошли обучение украинских военнослужащих. В них приняли участие разведчики морского спецназа.
Об этом сообщил 73 морской центр спецназначения им. кошевого атамана Антина Головатого.
тренировки провели операторы-разведчики морского центра спецназначения.
— Во время учений отрабатывались абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка корабля, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее очаковские «морские котики» провели учения по ближнему бою в здании.
В Одессе на корабле береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753) прошли обучение украинских военнослужащих. В них приняли участие разведчики морского спецназа.
Об этом сообщил 73 морской центр спецназначения им. кошевого атамана Антина Головатого.
тренировки провели операторы-разведчики морского центра спецназначения.
— Во время учений отрабатывались абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка корабля, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее очаковские «морские котики» провели учения по ближнему бою в здании.