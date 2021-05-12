Американский автопроизводитель Ford запатентовал технологию, машины компании смогут сканировать билборды, которые проезжает автомобиль и интерпретирует полученную информацию для контекстной рекламы на дисплее автомобиля.

Об этом пишет портал Futurism.

Такая реклама может включать номера телефонов рекламодателя, продукты или маршрут к конкретному магазину.

Такая функция также может стать серьезным отвлечением для будущих водителей. Но на данный момент это не более чем патент. Другими словами, нет никакой гарантии, что эта функция когда-либо будет реализована.

— Ford подает патенты на новые изобретения в качестве нормального ведения бизнеса, но они не обязательно указывают на новые бизнес-планы или планы по выпуску продуктов, — говорится в заявлении компании Motor1.

Напомним, американская автомобильная компания Ford отзывает 661 тысячу внедорожников Ford Explorer в США.