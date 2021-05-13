Приложение для общения WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой в отношении передачи персональных данных Facebook.
Об этом сообщает справочный центр WhatsApp.
С 15 мая функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями. Однако это не будет происходить у всех одновременно.
Отмечается, что такие пользователи не будут иметь доступа в список чатов, не смогут отвечать на аудио- и видеозвонки.
Через несколько недель ограниченного пользования невозможно будет получить входящие звонки и сообщения, а приложение остановит отправку сообщений и звонков на телефон пользователя.
В то же время, удалять профили пользователей, которые не приняли новую политику не будут.
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.
Приложение для общения WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой в отношении передачи персональных данных Facebook.
Об этом сообщает справочный центр WhatsApp.
С 15 мая функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями. Однако это не будет происходить у всех одновременно.
Отмечается, что такие пользователи не будут иметь доступа в список чатов, не смогут отвечать на аудио- и видеозвонки.
Через несколько недель ограниченного пользования невозможно будет получить входящие звонки и сообщения, а приложение остановит отправку сообщений и звонков на телефон пользователя.
В то же время, удалять профили пользователей, которые не приняли новую политику не будут.
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.