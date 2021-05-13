Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса. Каким именно препаратом не сообщается.

Об этом Гебрейесус написал в Twitter.

— Сегодня наступила моя очередь привиться от COVID-19 в Университетской клинике Женевы, — написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса. По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.