Туристы, которые уже покидают Черногорию, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Это возможно, если в их стране действует такое требование.

Об этом сообщает «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на Минздрав Черногории, пишет РБК-Украина.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели коронавирусом.

Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.