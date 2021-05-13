Туристы, которые уже покидают Черногорию, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Это возможно, если в их стране действует такое требование.
Об этом сообщает «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на Минздрав Черногории, пишет РБК-Украина.
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели коронавирусом.
Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса. По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.
Туристы, которые уже покидают Черногорию, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Это возможно, если в их стране действует такое требование.
Об этом сообщает «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на Минздрав Черногории, пишет РБК-Украина.
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели коронавирусом.
Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса. По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.