В Николаеве благотворительный фонд «Доброта и доверие» организовали фотосессию и выпускной для детей, которые имеют проблемы со слухом. Проект называется «Почувствовать сердцем».

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Все дети являются выпускниками 4 класса Николаевской школы-интерната №6, которая находится в Корабельном районе. Благотворительный фонд «Доброта и доверие» впервые организовывает подобную инициативу. В проекте взяли участие местные фотографы, визажисты и парикмахеры. Работники Центральной городской библиотеки для детей им. Ш.Кобера и В.Хоменко предложили провести фотосессию в их помещении.

Глава благотворительного фонда «Доброта и доверие» Валентина Ткаченко рассказала, что данный проект показал детям, что их общество видит и воспринимает.

— Хотим показать нашим детям, что если они не слышат, то могут почувствовать все, что мы хотим для них сделать. И оставить память об этом дне им на будущее, - сказала Валентина Ткаченко.

Фотограф Денис Зулкарнеев не первый раз принимает участие в благотворительных проектах и делает фото для выпускников. Он отметил, что дети прекрасно воспринимали его просьбы.

— Они все понимают, даже мой взгляд. Интересно было показывать им сразу фотографии. Это классно. Их нужно хвалить, и они обалденно получаются в кадре, - резюмировал Денис Зулкарнеев.

Родители детей остались довольными проектом и отметили, что ребятам очень понравилось фотографироваться. Результаты работы подарят детям, а лучшие кадры планируют поставить в виньетки.

Кроме этого, после фотосессии детям и родителям благотворительный фонд устроил выпускной: сладкий стол и прогулка на катере.

Напомним, в марте этого года благотворительный фонд «Доброта и доверие» также делал фотовыставку с участием «солнечных» детей и их семей, которая прошла в Николаевском областном краеведческом музее.