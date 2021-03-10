Ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна в Николаеве стартовал проект «Солнечные дети». В рамках акции благотворительный фонд «Доброта и доверие» ежегодно организовывает фотосессии для детей с лишней хромосомой и их семей. Лучшие фото представят на выставке 21 марта.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Проект начался неделю назад и закончится в этот четверг, 11 марта. Участие приняли 10 детей с «солнечными» детьми Николаева и области. Самой младшей девочке 2,5 года, самому старшему мальчику — 15.

Злата, 2,5 года

— Смысл этого всего — показать и доказать, что у нас они есть, и их немало. И для них должны существовать всевозможные программы. И мы будем их поддерживать, потому что любой синдром, любое заболевание — это особенность. Особенности должны поддерживаться и общество должно их принимать, — отметила руководительница фонда Валентина Ткаченко.

На волонтерских основаниях в проекте работают 6 фотографов. Съемки проходят в разных стилях и локациях. Каждой семье посвящают около получаса, а из большого количества фотографий потом выберут по две лучшие.

— Наша задача — сделать для проекта кадр, который передаст особенность ребенка. Поэтому я пыталась словить какой-то взгляд, светотень, — рассказала фотограф Татьяна Аннушка.

Как сообщалось, в Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.

Ранее в Николаеве открылась гончарная мастерскаядля людей с инвалидностью. Также сообщалось, что дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».