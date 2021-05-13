Количество домов семейного типа и приемных семей в Николаеве является одним из наибольших в стране.

Об этом рассказала начальница Службы по делам детей Николаевского городского совета Юлия Кравченко, сообщает Суспільне Миколаїв.

По состоянию на май в Николаеве функционирует 11 приемных семей и 11 детских домов семейного типа. В них воспитывают 99 детей-сирот, а также детей, лишенных родительской опеки. Вместе с биологическими детьми — 111 детей.

— Общее количество детей в детском доме семейного типа не должно превышать 10 человек, включая родных, — подчеркнула Юлия Кравченко.

По словам социального педагога Николаевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Олеси Вакуленко, Служба по делам детей осуществляет контроль за условиями содержания и воспитания детей в приемных семьях и детских домах семейного типа.

— Все кандидаты, которые изъявили намерение стать приемными родителями или родителями-воспитателями, должны обратиться в городской центр социальных служб. Там они получат консультацию и разъяснения относительно необходимых документов, — рассказала Олеся Вакуленко.

В центре определяют мотивацию родителей и их финансовую состоятельность. Чтобы принять ребенка на воспитание, необходимо получить согласие всех членов семьи. Окончательное решение принимается после проверки всех документов.

Напомним, Николаевский горсовет направит 13,5 миллионов гривен на оздоровление детей. Бесплатные путевки в детские лагеря и санатории смогут получить жители Николаева в возрасте от 7 до 18 лет, нуждающиеся в особой социальной поддержке.